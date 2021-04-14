Рекомендации главам сельских поселений в пожароопасный период

В связи с наступлением пожароопасного периода и введения постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 марта 2021 года № 50 с 1 апреля на территории Республики Дагестан особого противопожарного режима необходимо главам сельских поселений провести следующую работу:

— запретить в течение пожароопасного периода неконтролируемую огневую очистку лесосек, выжигание сухой травы, разведение костров, сжигание мусора и отходов в лесу;

— провести противопожарное обустройство населенных пунктов и объектов экономики, прилегающих к лесным массивам и участкам с сухой травой (произвести опашку по периметру при наличии техники);

— обеспечить населенные пункты запасом воды на цели пожаротушения.

При наличии на территории естественных или искусственных водоемов (реки, озера, бассейны и т.д.) отремонтировать к ним подъезды с площадками для установки пожарных автомобилей и забора воды;

— провести разъяснительную работу с населением по вопросам готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

— проконтролировать выполнение населением требований первичных мер пожарной безопасности (уборка сгораемого мусора и сухой травы, наличие запаса воды и средств пожаротушения);

— установить на территории населенных пунктов средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай возникновения пожара;

— создать патрульные группы из числа добровольных пожарных формирований и жителей населенных пунктов для своевременного обнаружения и принятия мер по тушению палов сухой травы и природных пожаров.

С Уважением! Руководство ПЧ-35 с. Тпиг ГКУ РД «ППС РД»