Региональный УФАС признал целесообразность действий Минздрава РД и не выдал предписание по закупке ультразвуковых аппаратов

ФАС не вносит изменения в закупки, из-за неприменения КТРУ (каталога товаров, работ и услуг), когда описание в КТРУ нарушают принципы контрактной системы и требования национальных стандартов.

В некоторых Телеграм-каналах упоминалась ситуация с закупкой Системы ультразвуковой визуализации экспертного класса для нужд ГБУ РД «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР г. ХАСАВЮРТА», № извещения 0103200008422002274 от 20 июля 2022 г. На данную закупку поступила жалоба от ИП ХИЗРИЕВА СУЛТАНАЛИ МАГОМЕДОВИЧА на ограничение конкуренции и на неприменение Минздравом РД кода КТРУ.

При этом описание объекта закупки только по КТРУ нарушило бы требования Национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 56327-2014 «Ультразвуковые аппараты экспертного класса. Технические требования для государственных закупок», не соответствовало потребностям заказчика, что в нарушение статьи 12 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ привело бы к неэффективности осуществления закупки.

Жалоба была рассмотрена комиссией Дагестанского УФАС России по РД в присутствии представителей Минздрава РД и Заявителя и в результате рассмотрения была признана частично обоснованной: необоснованной в части нарушения Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и обоснованной в части неприменения Минздравом РД кода каталога товаров, работ, услуг (КТРУ), что не повлияло на результат проведения закупки, в связи с чем предписание на внесение изменений в закупку комиссией Дагестанского УФАС России по РД не было выдано.