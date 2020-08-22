Реализация проекта «100 школ» продолжается в Дагестане

В Дагестане продолжается реализация проекта.

О том, как проходит программа, говорили на ежегодном совещании работников образования.

Владимир Васильев отметил, что выполнить программу помогают в том числе и меценаты. Глава республики поблагодарил также учителей за их участие в проекте «100 школ».

Кроме строительства школ, обновляется и автобусный парк. Проведен ремонт в 334 школах. По итогам 2019 года дагестанский проект «100 школ» Агентство стратегических инициатив включило в библиотеку лучших социально-экономических практик субъектов РФ «Смартека».