РЕАЛИИ НОВОГО МИРА

Консолидированный Запад, привыкший наступать и диктовать свои условия, оказался совершенно неготовым к новой реальности. Ему куда более привычнее и понятнее та Россия, которая позволила НАТО уничтожить Югославию и Ирак. Но та Россия осталась в прошлом. И данные события можно было предвидеть, если бы западные политики правильно реагировали на те знаки, которые мы посылали в их адрес уже много лет. Южная Осетия, 2008 год, воссоединение Крыма и России, год 2014, военная помощь братскому сирийскому народу – все эти не завуалированные посылы говорили о том, что Россия больше не будет молча наблюдать за тем, как США будет выбирать новую жертву, пытаясь стереть с нее те государства, для которых не приемлема западная модель демократии.

Решение, принятое нашим национальным лидером, можно назвать судьбоносным по целому ряду причин. Наконец-то мы смогли поставить точку в неприлично затянувшейся истории геноцида населения Донбасса. А те планы Украины и НАТО, планы чудовищные, которые стали достоянием общественности за последний месяц, позволили большей части цивилизованного мира взглянуть на происходящее совсем под другим ракурсом. Сегодня также абсолютно очевидна и полная недееспособность Запада, который не может сломить Россию ни своей разрекламированной «военной мощью», ни экономическими санкциями, которые бьют в первую очередь по странам Европы и США.