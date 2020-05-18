Реагируя на реалии

Ситуация с коронавирусом, характеризуемая в нашей стране как стабильная, требует тем не менее принятия дополнительных мер в борьбе с пандемией, социальной поддержки россиян. В этой связи выработаны первоочередные меры для защиты граждан от новых угроз, действуя на опережение, чтобы не допустить в первую очередь массового распространения коронавируса.

На поддержку отраслевой экономики Правительство РФ выделило до 300 млрд рублей. Увеличивается и объем предоставляемых госгарантий для населения. Что немаловажно, создается фонд премирования врачей, которые борются с коронавирусом. Власти намерены вести постоянный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров. Отмечая важность принятия необходимых мер по поддержке компаний в сфере туризма и авиаперевозок, оказавшихся в сложном положении, была предусмотрена отсрочка по выплате налогов. Упрощается процедура доставки товаров, на один месяц отменены ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей, на таможне будет запущен так называемый «зеленый коридор» для товаров первой необходимости, закупаемых крупными торговыми сетями и импортерами.

Среди важных решений, предпринятых российским Правительством, – расширение программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, кроме того, принято и опубликовано положение о Координационном совете при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны. Работа Совета заключается в рассмотрении проблем угроз и вызовов, связанных с распространением COVID-19, выработке предложений по борьбе с ним, а также организации взаимодействия госорганов, как на федеральном, так и на местном уровне.

Предусматривается также повышение доступности соцподдержки. В частности, новым порядком предлагается упрощение доступа нуждающихся к таким мерам поддержки, как ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатные социальные услуги, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Среди мер по оказанию поддержки населению предусмотрена, напомним, дистанционная экспертиза по инвалидности. Принят временный порядок признания лица инвалидом, который позволяет проводить освидетельствование граждан без их личного участия. Мера распространяется на правоотношения с 1 марта по 1 октября 2020 года. Установлен особый порядок исчисления больничных, их размер не может быть ниже минимального размера оплаты труда в расчете за полный календарный месяц. Так, пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей в месяц, если при обычном расчете его размер меньше МРОТ.

При оценке финансового положения гражданина или семьи, обратившихся за соцподдержкой, не будут учитываться доходы от трудовой деятельности, если на момент обращения человек признан безработным. Новый порядок распространяется на потерявших работу после 1 марта 2020 года. Гражданам, уволенным после 1 марта этого года и признанным безработными, пособие по безработице вне зависимости от стажа и уровня заработка на прошлом месте работы на апрель-июнь устанавливается в максимальном размере – 12 130 рублей. Если же один или оба родителя потеряли работу после 1 марта и признаны безработными, то одному из них пособие выплачивается в повышенном размере – дополнительно по три тысячи рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

Правительством России разрешена также дистанционная розничная торговля лекарственными, в том числе рецептурными препаратами в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. В числе наиболее важных решений надо отметить возможность получить услугу по распоряжению средствами маткапитала в электронном виде с помощью портала госуслуг, сокращение сроков рассмотрения заявлений с 30 до 10 рабочих дней; сроков перечисления средств – с 10 до 5 рабочих дней.

Родители получают право направить средства маткапитала на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участке. Так Правительство РФ, оперативно реагируя на существующие реалии, оказывает помощь населению с тем, чтобы максимально облегчить существование в условиях пандемии.