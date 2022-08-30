Разъяснения Минтруда Дагестана о порядке предоставления автотранспорта малоимущим многодетным семьям

В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» установлено, что постоянно проживающим в Республике Дагестан малоимущим многодетным семьям, признанным таковыми в соответствии с законодательством при рождении (усыновлении) с 1 января 2022 года десятого и каждого последующего ребенка однократно бесплатно (за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан) предоставляется в собственность автотранспорт (микроавтобус).

Право на предоставление автотранспорта имеют малоимущие многодетные семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Республике Дагестан на дату обращения за предоставлением автотранспорта, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) рождение (усыновление) с 1 января 2022 года в семье заявителя десятого и каждого последующего ребенка;

б) возраст старшего ребенка (детей) в семье на дату обращения за предоставлением автотранспорта (микроавтобуса) не превышает 23 лет;

в) заявитель и члены семьи заявителя являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории Республики Дагестан;

г) родители (усыновители) ребенка (детей) зарегистрированы по адресу постоянного места жительства на территории Республики Дагестан не менее

5 лет, предшествующих дате подачи заявления и документов (сведений) на предоставление автотранспорта (микроавтобуса);

д) на дату обращения за предоставлением автотранспорта (микроавтобуса) у родителей (усыновителей) ребенка (детей) отсутствует неснятая или непогашенная судимость;

е) родители (усыновители) ребенка (детей) не лишены родительских прав, а также не ограничены в родительских правах, в отношении ребенка (детей) не установлена опека (попечительство), ребенок (дети) не помещен (не помещены) в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

ж) семья не признана находящейся в социально опасном положении.

Сведения заявителей будет рассматривать межведомственная комиссия, образованная в органе социальной защиты населения, в состав которой войдут представители учреждений социального обслуживания, органов образования, органов местного самоуправления, общественных и иных заинтересованных организаций.

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении автотранспорта будет принято на основании заключения комиссии.

Далее, в срок, не превышающий 1 рабочего дня со дня принятия такого решения, сведения о гражданах и их семьях будут внесены в реестр нуждающихся в предоставлении автотранспорта, формируемый в хронологической последовательности.

Закупка автотранспорта (микроавтобуса) осуществляется органом социальной защиты населения в пределах бюджетных ассигнований предоставленных на год и, в соответствии с федеральным законом о закупке товаров, работ и услуг.

В случае, если необходимого объема средств не хватит, гражданам (семьям), по которым принято решение о предоставлении государственной услуги и включенным в реестр, автотранспорт (микроавтобус) будет предоставляться в следующем финансовом году.

Более подробно ознакомиться с перечнем необходимых документов и порядком предоставления автотранспорта, можно на официальном сайте Минтруда РД в разделе «Социальная помощь».