Развитие любительского футбола в Дагестане

Любительский футбол – важный этап перехода игроков в профессионалы. В регионе есть ЛФЛ Дагестана, где играют мини-футбольные команды. Игроки, которые проявляют себя там, начинали в детских школах. Многие из футболистов – выходцы из Республиканской детско-юношеской спортивной школы при Минобрнауки РД. С середины 1930-х годов стали предприниматься попытки проведения чемпионатов и розыгрышей Кубков Дагестанской АССР. Первый чемпионат и розыгрыш Кубка республики были проведены в 1936 году. Первыми чемпионами Дагестана стали футболисты махачкалинского «Темпа». Первой нестоличной командой, ставшей победительницей первенства республики, была команда из Буйнакска – «Пищевик» (в 1952 году). В сезонах 1953 и 1954 годов золотые медали чемпионата Дагестана вновь завоевало «Динамо», став семикратным чемпионом республики. В разное время и в разных союзных и российских лигах играло немало команд из Дагестана. В любительском первенстве (КФК/ЛФЛ) это были кизилюртовский «Автомобилист» (в 1991, 1994), «Хасавюрт» (в 2003), избербашский «Каякент» (в 2002-2003), буйнакская «СКА Темирхан-Шура» (в 2002), карабудахкентский «Газпром-Бекенез» (в 2002-2004) и магарамкентский «Леки» (в 2008-2009) и другие команды. В новой футбольной истории Дагестана импульсом развития детско-юношеского и любительского футбола послужила республиканская ДЮСШ. В 1987 году по инициативе Александра Маркарова в парке 50-летия Октября было выделено полтора гектара земли под строительство спортивного комплекса. Стадион начали строить фактически на пустом месте. На сегодняшний день в школе занимаются более 2000 детей. И не только футболом. Есть отделения шахмат, стрельбы из лука, каратэ-до, бокса, тхэквондо и волейбола. Большое внимание уделяется развитию массового футбола. Ежегодно проводятся первенства Республики Дагестан, «Локобол РЖД», «Кожаный мяч», чемпионат и Кубок Махачкалы и другие турниры.

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