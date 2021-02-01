100-летие ДАССР, Экономика

Разработан туристический проект к 100-летию Дагестанской АССР «Наш туризм»

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При содействии АОО «Патриоты», Миннацполитики РД, Минтуризма РД и Минмолодежи РД в рамках празднования юбилея образования ДАССР разработан и запущен проект «Наш туризм».

Проект призван ознакомить с историческим и культурным наследием Дагестана, укрепить этноконфессиональные связи, реализовать молодёжную политику, наряду с раскрытием туристического потенциала.

В рамках проекта участники планируют посещать достопримечательности Дагестана. 30 января состоялся первый выезд в Рутульский район, Цахурскую долину. Цахур известен тем, что именно здесь впервые за историю не только республики, но и Кавказа открыли первое исламское учебное заведение — мадраса «Низамия» в 1075 году.

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