Культура

Разрабатывается программа празднования 100-летия Расула Гамзатова

Оставить комментарий

В 2023 году известному российскому и дагестанскому поэту Расулу Гамзатову исполнилось бы 100 лет. В честь юбилейной даты Дагестан готовит культурную программу с соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. Уже отпределен оргкомитет.

Абдулпатах Амирханов отметил, что в рамках празднования будет проведена реконструкция некоторых культобъектов в родном для Гамзатова Хунзахском районе и в Махачкале.

Предложения к мероприятию выдвинул и глава Хунзахского района Нурмагомед Задиев. Среди его предложений ремонт автодороги в муниципалитет, ремонт комплекса «Белые журавли» и дома культуры села Хунзах и др.

Также читают:

Как сохранить родной язык?
В День защитника Отечества в Агульском районе прош...
Вопросы религиозного образования в Дагестане обсуд...
Дагестан примет участие в международной конференци...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *