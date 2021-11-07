Разрабатывается программа празднования 100-летия Расула Гамзатова

В 2023 году известному российскому и дагестанскому поэту Расулу Гамзатову исполнилось бы 100 лет. В честь юбилейной даты Дагестан готовит культурную программу с соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. Уже отпределен оргкомитет.

Абдулпатах Амирханов отметил, что в рамках празднования будет проведена реконструкция некоторых культобъектов в родном для Гамзатова Хунзахском районе и в Махачкале.

Предложения к мероприятию выдвинул и глава Хунзахского района Нурмагомед Задиев. Среди его предложений ремонт автодороги в муниципалитет, ремонт комплекса «Белые журавли» и дома культуры села Хунзах и др.