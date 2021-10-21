Расул Гамзатов: “Языки у людей могут быть разные, были бы едины сердца”

21 октября в Дагестане отмечается День дагестанской культуры и языков. Этот важный для нашей республики праздник учрежден в 2018 году в целях создания условий для сохранения и развития национальной культуры и языков народов Дагестана.

В это день городах и районах республики проходит ряд мероприятий.

Сегодня, 21 октября, Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил жителей республики с Днем дагестанской культуры и языков.

«Этот замечательный праздник напоминает всем нам, как важно знать свои корни, понимать истоки, искренне любить историю родного края и Отчизны, гордиться родным языком – бесценным даром, переданным нам с самого рождения, в котором хранится вся вековая мудрость и духовное наследие наших предков. Именно он обеспечивает прочную связь, соединяя поколения, многонациональный народ Дагестана в единое историческое целое.

“Языки у людей могут быть разные, были бы едины сердца”, – говорил наш великий Расул Гамзатов, на протяжении всей своей творческой жизни, подчеркивая важность изучения родных языков, их непреходящую ценность в деле воспитания истинных патриотов Родины.

Сохранение, изучение и системная работа по гармоничному развитию языков народов Дагестана является одним из основных направлений в деятельности органов власти и общественности. Сегодня от наших общих усилий зависит развитие многоязыкового пространства, передача нравственных ценностей подрастающему поколению. Опираясь на неисчерпаемое богатство дагестанского фольклора, на произведения великих классиков, мы должны решать задачи повышения общего уровня языковой грамотности и речевой культуры.

Уверен, что совместными усилиями нам удастся сохранить языковое и культурное многообразие нашей республики, ту преемственность, на которую мы должны опираться и в которой следует искать опору для воспитания и образования юных граждан нашей многонациональной страны.

Желаю вам мира, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях, во имя процветания Дагестана и всей России», – говорится в поздравлении.

В рамках празднования Дня дагестанской культуры и языков в школах Агульского района проходит акция «Диктант на агульском языке», которая призвана проверить и учителей и учащихся, насколько они близки к своим родным языкам, насколько эта связь нерасторжима. Учащиеся школ читают стихи поэтов, посвященные агульскому языку, малой Родине и родному краю.

Повышенное внимание и поддержка за последнее время руководства республики деятельности образовательных структур по сохранению и развитию дагестанских языков, позволяет усилить поддержку инициатив по привлечению молодежи к изучению родных языков. Ежегодно праздник привлекает внимания дагестанской общественности к проблемам сохранения и развития родных языков, изучения истории, традиций, культуры и обычаев народов региона.

Само название праздника выражает идею исторически обусловленного единства дагестанских народов.