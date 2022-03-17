Рашид Муслимов: «Приложим все усилия для сохранения и дальнейшего развития сельскохозяйственного комплекса»

В связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР и проведением специальной военной операции на Украине российскими войсками, страны Запада ввели и вводят против России все новые экономические и другие санкции. Власти страны, а также руководство Дагестана принимают решительные меры по обеспечению продовольственной безопасности на местах. В этом деле очень важной является деятельность наших сельхозтовароприозводителей, которые занимаются производством и поставкой продуктов питания: зерна, мяса, молока, рыбы, сахара, овощей, фруктов и др. продукции.

Своим мнением по данной теме делится глава КФХ «Тамирлан», житель с.Терекли-Мектеб Ногайского района РД Рашид Муслимов.

– Я уже в течение 17 лет, создав свое крестьянско-фермерское хозяйство, занимаюсь животноводством, а именно выращиванием маточного поголовья овец. К примеру, у меня 713 гектаров пастбищ, имеется кошара, отдельная площадка для откорма баранов. В эти дни у нас, животноводов Ногайского района, ответственная и важная кампания по проведению окота овец. Прилагаем все усилия, чтобы провести и завершить ее успешно.

Я считаю, что руководство нашей страны и республики проводят правильную политику и принимают все необходимые меры по обеспечению продовольственной безопасности, по созданию условий для устойчивости развития экономики.

Мы, производители, приложим все усилия для сохранения и дальнейшего развития сельскохозяйственного комплекса, для производства продуктов питания, дальнейшей работы на благо нашего народа и страны. Я, конечно, надеюсь и уверен, что все трудности, выпавшие сегодня на нас мы преодолеем вместе, эти кризисные времена уйдут в прошлое, наши отечественные производители сделают все возможное для укрепления и развития экономики страны и республики, – сказал Рашид Муслимов.

Источник: Голос степи