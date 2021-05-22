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Рашид Абдуллаев: «Такие проекты помогают молодежи не забывать подвиги людей, прошедших Великую Отечественную войну»

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21 мая в онлайн-формате прошел Всероссийский урок мужества «Знаменосцы Победы», в рамках подведения итогов проекта Бессмертного полка России «Знаменосцы Победы». Рашид Абдуллаев, координатор от Минмолодежи РД, отметил, что проект вызывает у него только положительные эмоции. «Он позволяет детям и молодежи в игровой форме ознакомиться с такими знаковыми событиями, как водружение знамени над Рейхстагом. Оказывается, знаменных групп было много, это я узнал на проекте. Исторически точные сведения молодежь может получить именно на подобных проектах. Виртуальные технологии помогли нам ощутить на себе эти эмоции». Зрителями онлайн-урока стали школьники, молодежь, студенты, кадеты из всех регионов России. Они увидели кадры хроники Великой Отечественной войны, видеоматериалы о мужестве потомков героев, подхвативших Знамя Победы, участниках Бессмертного полка.

Источник: http://mirmol.ru

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