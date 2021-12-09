Рамазан Раджабов о форуме СМИ: «Такого рода мероприятия должны помогать нам понимать друг друга лучше»

Руководитель республиканской газеты «Молодежь Дагестана» Рамазан Раджабов рассказал о своих ожиданиях от медиафорума «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития». «После недавних событий, когда федеральные СМИ выдавали чуть ли не всех нас бандитами, очень важно проводить такого рода мероприятия, с приглашением представителей федеральных СМИ, чтобы показать им, как на самом деле обстоит ситуация в регионе. В нас закралась некая обида, что федеральные СМИ делают акцент на национальность, такое бывает, когда мы не знаем друг друга и не общаемся. Благодаря таким мероприятиям мы имеем возможность стать ближе друг к другу и высказать свои пожелания и недовольства. Один из мастер-классов форума будет посвящен этике профессиональной журналистики, вот именно на эту тему я подискутировал бы, потому что сейчас в СМИ происходит много всего неэтичного. Такого рода форумы должны помогать нам понимать друг друга лучше», — поделился Раджабов. По словам главреда, в рамках экспозиции региональных СМИ «Молодежь Дагестана» представит работу своей газеты. Они расскажут, каких результатов достигли, к чему стремятся и как меняется работа редакции в условиях новой цифровой реальности.

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