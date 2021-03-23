Рахман Гамидов прокомментировал принятие постановления СФ о господдержке Республике Дагестан

Принятие Постановления Совета Федерации РФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан», в котором содержатся пути решения, в том числе и экологических проблем региона, прокомментировал Рахман Гамидов. Врио министра природных ресурсов и экологии РД отметил, что предотвращение деградации почв Кизлярских пастбищ имеет большое значение для сохранения биоразнообразия флоры и фауны республики. Также уникальными нерестилищами ценных видов рыб являются Аракумские и Нижне-Терские водоемы. Восстановление данных объектов позволит увеличить объёмы воспроизводства молоди ценных видов рыб до восьмисот миллионов штук в год. Для проведения данных мероприятий, по словам врио руководителя Минприроды Дагестана, будут приняты все необходимые меры.

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