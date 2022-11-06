Радио “Ватан”. Говорит Эльвира Ахмедова

В эфире вещает радио «Ватан». Приятный теплый голос ведущей с первых моментов вещания удерживает и не отпускает слушателя. У микрофона Эльвира Ахмедова. Ее путь к профессиональному развитию и формированию собственного имени в СМИ был очень сложным и интересным. О жизни, мотивации и главных принципах мы поговорили с героиней материала.

— Айша Ватан – это ваш псевдоним, который стал практически визитной карточкой. Ваш голос и манера ведения передач узнаваемы. Плюс вы развиваетесь в копирайтинге, специализируетесь на печатном контенте. Но немногие ваши слушатели знают о пути, который предшествовал успеху, или, например, о том, что ваша личная история связана и с высокогорным селением Буршаг в Агульском районе.

— Агулка я только на четверть. И помню, как радовалась этому. Когда узнаешь, кто были твои предки, смотришь на историю иначе. Да и на себя тоже. К сожалению, я никогда не была на своей малой родине в селе Буршаг Агульского района. И знаете, с возрастом так остро ощущаешь нехватку связи со своими корнями. Я помню, мне мои старшие родственники всегда говорили, что я буду жалеть о том, что не знаю родного языка и так поверхностно отношусь к своим корням. Я смеялась и говорила: да нет, не будет такого. Сейчас хочется сказать им всем: как же вы были правы. Поэтому я заранее обращаюсь ко всем, кто будет это читать, ко всем молодым людям: пожалуйста, не упускайте случая, не упускайте возможности быть рядом со своими корнями. Это очень и очень важно.

— Сегодня вы являетесь прекрасным примером того, как работа над собой приводит к успеху. Что вы сегодня с позиции успеха чувствуете, оглядываясь назад?

— Я никогда не задумывалась о том, что могу быть для кого-то примером или образцом для подражания. Все, что я делала — это результат воспитания, которое мне дали мои родители. За что я им очень, очень благодарна. У меня был привычный для всех путь: школа, институт, работа. Но знаете, когда я иногда задумываюсь о том, как все складывалось у меня в жизни, то удивлению нет предела. В первую очередь тому, насколько все Всевышний для каждого определил.

Я свою жизнь могу поделить на две половины, очень яркие.

Главный переломный момент случился, когда я вернулась в ислам. Наверняка где-то в глубине души какие-то искорки веры всегда были. Но, может быть, по тем или иным обстоятельствам они находились в немного потухшем состоянии. А потом вдруг что-то поменялось, и Всевышний определил для меня уже другой путь. На тот момент я уже была состоявшимся специалистом.

Я закончила обычную махачкалинскую школу на отлично. Не дотянула до медали какие-то там баллы по определённым предметам. Жалею ли я об этом? Честно говоря, нет. Я училась в свое удовольствие и, несмотря на какие-то определённые сложности, учёба давалась довольно легко. Я любила гуманитарные предметы, и все прочили мне карьеру журналиста. Я, признаться, и сама собиралась поступать на отделение журналистики. Но мой отец сказал о том, что я могу стать журналистом, имея любое профильное образование. Он посоветовал мне пойти на экономиста. И, знаете, все случилось именно так. Я стала экономистом, поступив в институт народного хозяйства. А через какое-то время я все равно стала журналистом. Где-то я прочитала о том, что оказывается именно экономисты впоследствии часто становится журналистами. И довольно неплохими. Каким стала я — не мне судить. Но я так любила эту сферу, что всегда стремилась к реализации в ней. И в конечном итоге Всевышний дал мне эту возможность.

Сразу после школы я поступила в институт народного хозяйства. Окончила его с красным дипломом, и мне предложили остаться преподавать в родном вузе. Я, не задумываясь, сразу согласилась. Хотя потом у меня многие спрашивали: ну как так, ты вчерашняя выпускница, вдруг не побоялась идти читать кому-то лекции. Знаете, никогда не было страха публичных выступлений. Мне всегда казалось, что это «надо и надо». Я просто встала и пошла. Всё лето, конечно, сразу после завершения учёбы, мы с моей однокурсницей, которую тоже пригласили преподавать, готовились и писали лекции. И 1 сентября я, как ни в чем не бывало, зашла к своим первым студентам, которые были всего на год младше меня. Но, надо признаться и отдать им должное, я очень благодарна за этот тёплый прием. Потому что они меня восприняли как преподавателя. И, может быть, именно благодаря этому впоследствии мне было довольно-таки легко. В 2005-м году я успешно, при поддержке ректора, на тот момент это был Гамид Ахмедович Бучаев, защитила кандидатскую диссертацию по экономике. Стала кандидатом экономических наук, а спустя год мне предложили возглавить кафедру «Налоги и налогообложение». И я снова согласилась. Иногда я думаю о том, насколько мне хватало смелости не задумываться о каких-то вещах. Вот предложили работать — значит надо пойти и поработать. Опять-таки, наверно это вопрос воспитания, потому что у меня тоже учили всегда, что надо трудиться. Надо чего-то добиваться, ставить какие-то цели. И как-то так получалось, что я оказывалась полезной. Наверно, даже больше исходила из этого.

Я проработала в вузе в должности заведующий кафедрой восемь лет, а потом ушла по семейным обстоятельствам. В какой-то момент решила, что надо сделать паузу. Ну, так и случилось. Я родила старшего своего ребёнка, свою дочку. А спустя год у меня родился сын. Но я продолжала работать, хотя уже дома. Я ведь говорила о том, что у меня все равно получилось стать журналистом.

— И как случилось, что вы от экономики перешли в масс-медиа?

— В 2010-м году меня пригласили на радио «Ватан» в качестве гостя. А тема была связана с образованием. И сразу после программы на следующий день мне позвонили и предложили работать на радио в качестве радиоведущей. И я опять согласилась. Я стала ведущей на радио «Ватан» под псевдонимом Айша Ахмедова. Поэтому меня половина города знает как Эльвиру Сиражудиновну Ахмедову, а другая половина — как Айшу Ахмедову или Айшу Ватан.

Параллельно с этим я писала статьи для газет «Ассалам», для сайтов «Ислам.Ру» и «ИсламДаг.ру». Публиковалась практически в каждом номере. И мне это очень нравилось. Параллельно я продолжала работать в вузе. Но, когда я ушла в отпуск по уходу за ребёнком, у меня появилась возможность заниматься ещё одной работой. Я всегда хорошо писала, без ложной скромности признаюсь. И тут появилась возможность стать копирайтером. Я начала развиваться в этой сфере. И вот с тех пор я уже много лет совмещаю несколько направлений в своей работе. Я преподаватель, радиоведущая, копирайтер и редактор, работаю в социальных сетях. И, знаете, большое благо — это то, когда ты действительно полезен на каждом из этапов своей жизни, и в каждой сфере деятельности, за которую ты берёшься. Часто спрашивали о том, откуда берутся силы и где ты их черпаешь. Это все, наверное, по воле Всевышнего. И для меня ислам стал отправной точкой, когда я совершенно иначе взглянула на все данные мне возможности. Я очень рада, что мне Всевышний даровал так много. Я бесконечно благодарна своим родителям за воспитание, за знания, которые они мне дали. Я бесконечно благодарна своему вузу и первому работодателю. Всем тем, что я умею, знаю, я обязана своим родителям, своему окружению, каждому своему коллективу и начальнику. Сегодня я также продолжаю работать в Университете народного хозяйства. Я продолжаю писать на заказ. А ещё я работаю в самом крупном благотворительном фонде на северном Кавказе — это благотворительный фонд «Инсан». Я занимаюсь редакторской работой, пишу тексты для сборов тяжелобольным детям, взрослым

И это ещё одна сторона моей жизни, за которую я благодарю Создателя. Потому что иногда нам нужно посмотреть на свою жизнь совсем иначе. Порой, только сравнивая с другими, ты можешь понять насколько ты счастлив. Эти дети и их родители год за годом преодолевает все эти трудности, препятствия на пути к выздоровлению, к исцелению. К сожалению, есть те, кто неизлечим, но помощь людей- один рубль или 100 000 руб. (а пожертвования бывают разные)- способны творить чудеса. Я вижу это раз разом. И ценность всего, что дает нам Бог — это семья, друзья, коллеги, наше окружение. Все эти люди нас учат чему-то. Ведь ни один человек не появляется в нашей жизни просто так. Каждый из них становится нашим учителям. И наша задача — уметь придавать смысл каждой ситуации и каждому человеку, который появляется в нашей жизни. Это, наверное, и есть то, к чему мы должны стремиться. Сегодня всем нелегко, и я это вижу и понимаю. Жизнь стремительно меняется. И я переживаю за своих детей, что ждёт, какое будущее. Но тем не менее, главное, что мы можем дать своим детям, это воспитание, это веру, это любовь, это умение быть полезным для себя для своей семьи, для своих близких, для людей, для общества. И мне кажется, если каждый человек сумеет найти сферу применения тех способностей и возможностей, которые дает каждому Всевышний, — это большое благо. Нет, наверное человека, который не приносил бы пользу. Ее размеры и сфера применения могут быть разными. У каждого свой путь. Но пока ты идёшь, ты обращаешь внимание на все, что тебя окружает, и пытаешься найти в этом какой-то смысл. Ты учишься, ты вбираешь в себя новые знания, ты пытаешься их применить на практике, принося пользу себе и своим близким, другим людям. И в этом, наверно, тоже есть определённый какой-то посыл, миссия. И пусть у каждого человека, который будет читать, будет возможность обернуться и обозначить для себя те самые знаковые точки, которые, может быть, он в силу каких-то обстоятельств упустил. Но, поверьте, они есть у каждого. И моё искреннее пожелание их найти. У меня как-то было интервью с одним очень удивительным человеком, чей вклад в свое развитие считаю достаточно большим. Это кандидат психологических наук, его зовут Валерий. И я уже долгое время работаю куратором на его программах, куда приходят абсолютно разные люди. Он был у нас на радио, мы брали у него посредством телефона интервью. И был вопрос о том, каково же предназначение человека. И он сказал о том, что высшее предназначение человека в том, чтобы найти свое предназначение и реализовать его на пользу людям. И мне хочется, чтобы каждый из нас приносил ту самую пользу и был полезен для людей. Чтобы от человека не было вреда, чтобы мы развивались, изучали что-то новое, росли и процветали. А вместе с нами развивалась и процветала наша малая родина, наша большая родина и весь наш дружный народ!

Алена Магомедова