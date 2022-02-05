Работы дагестанца представлены на выставке во Франции

Работы дагестанского художника Артема Гапурова представлены на открывшейся в городе Виль-д’Авре выставке «45-й весенний салон художников Виль-д’Авре». Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры РД.

«В экспозиции представлены работы живописцев, графиков, скульпторов, среди которых и 2 произведения «Z-composite» и «Lamemoirе» дагестанского художника Артема Гапурова. Он выпускник ХГФ ДГПУ отделения керамики. Основными творческими направлениями его являются создание арт-объектов, дизайн, конструирование, архитектура, графика и художественная фотография. Ранее проходил еще один арт-салон «Еmergenс» во французском городе Севре. Там Артем Гапуров выставил диптих – две работы 60х60 см «Антенна (М)» и «Антенна (Ф)», повествующие о том, как две половинки стремятся друг к другу», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что в 2019 году в ежегодном салоне современного искусства во Франции Артем Гапуров был удостоен награды за работу «7-значная математика», теперь его произведение украшает мэрию города Севра.

Артем Гапуров является членом Союза дизайнеров РФ, Ассоциации художников города Севра, Ассоциации художников Виль-д’Авре, главный художник Аварского музыкально-драматического театра им. Г. Цадасы и художник-конструктор Дагестанского театра кукол.

Работы художника выставлялись более чем на 90 выставках регионального, всероссийского, международного значения у себя на родине и за рубежом.

Его произведения хранятся в Музее истории Москвы, ГБУ КГМ «Объединение Выставочные залы Москвы», Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI в., частных коллекциях в России и за рубежом.