Работу цифровых сервисов и расчетно-кассового обслуживания Россельхозбанка обсудили на семинаре в Махачкале

Россельхозбанк запустил онлайн-плошадку для работы с фермерами «Своё.Родное». Более подробно о новом сервисе в рамках образовательного семинара рассказал представитель Россельхозбанка по работе с клиентами малого, среднего и микробизнеса Намик Абдуллаев. Специалист отметил, что пройти регистрацию в приложении может каждый желающий. Он предназначен не только для россиян, но и для гостей страны. При создании сервиса «Своё.Родное» учитывался опыт электронной коммерции для обеспечения покупателей здоровыми продуктами. Здесь также представлен сервис поиска и подбора персонала, маркетплейс товаров для сельского хозяйства, сервис телеветеринарии, сервис подбора семян и многое другое. Напомним, образовательный семинар по вопросам цифровых сервисов и расчетно-кассового обслуживания Россельхозбанка состоялся по инициативе Агентства по предпринимательству и инвестициям РД в рамках проведения Недели предпринимательства в Республике Дагестан.

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