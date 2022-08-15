Работодатели получат субсидии за трудоустройство беженцев с Украины

Компании и организации, которые трудоустроят граждан, потерявших или рискующих потерять работу в 2022 году, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Речь идёт о трудоустройстве безработных, которые были уволены в 2022 году в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата. Также программа охватит тех граждан, кто в 2022 году был переведён на постоянную работу к другому работодателю, но теперь находится под риском увольнения, в том числе отправлен в неоплачиваемый отпуск, переведён на неполный рабочий день.

Кроме того, получить господдержку в 2022 году работодатели смогут за трудоустройство беженцев с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик.

Субсидия, которую получат работодатели, будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платёж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России». После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через систему «Соцстрах».