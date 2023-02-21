Работники Центра культуры с. Дылым провели встречу с участниками СВО

В преддверии Дня защитника Отечества и в рамках патриотического проекта, специалистами Центра культуры села Дылым Казбековского района была организована встреча с участниками специальной военной операции на Украине.

Возможность лично пообщаться с участниками боевых действий получили также учащиеся Дылымского лицея и работники учреждений.

Участник СВО Джанбулат Агиев поделился опытом нелёгкой, но доблестной службы на передовой при выполнении задач.

Обращаясь к учащимся, Абужанатов Мухаммад-Расул отметил, что в бою самое важное — чувствовать плечо друг друга: «Ты должен быть сильным, выносливым, уметь принимать быстро решения».

В свою очередь, Халидов Мухаммад-сайгид заявил, что наши военнослужащие в рамках СВО воюют не с украинским народом, а с нацистами, которых подготавливает и снабжает вооружением Европа. Он также призвал подрастающее поколение заниматься спортом и не отвлекаться на компьютерные игры и соцсети.