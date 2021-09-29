Образование

Работники сферы науки и образования со всей страны приняли участие в конференции «Электронный век науки»

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Библиотека по естественным наукам Российской академии наук и ДГУ выступают организаторами научно-практической конференции «Электронный век науки». Мероприятие проходит с 27 сентября по 1 октября в Махачкале, а также в Дербенте, где пройдет заочная часть мероприятия. Тема конференции: «Информационное и ресурсное обеспечение научной деятельности в контексте цифровой трансформации». В открытии конференции приняли участие замминистра науки и высшего образования РФ Александр Нарукавников, замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, а также врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев.

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