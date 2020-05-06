Работники КДЦ провели субботник

6 мая, в канун празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., работники КДЦ и районного музея села Тпиг Агульского района провели субботник.

Утром, в 10 часов, весь коллектив, вооружившись лопатами, ведрами, граблями, приступил к работе по очистке территории. После чего провели побелку забора и бордюров, деревьев и собрали мусор, а также посадили цветы и полили деревья вокруг клуба.

Подобные субботники коллективы учреждений, в том числе и расположенных в здании КДЦ, проводят несколько раз в год.

Роза Ахмедова, директор КДЦ Агульского района, отметила, что такие мероприятия укрепляют и сплачивают коллектив.

Луиза Гусукаева