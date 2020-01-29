Работают в контакте с населением

Управление соцзащиты населения оказывает широкий спектр услуг и социальной помощи основной части населения. УСЗН — одно из самых востребованных учреждений, как в городе, так и в селе. Об особенностях проводимой работы управления соцзащиты в МО «Агульский район» мы попросили рассказать заместителя начальника управления Алиева Гаджи Гаджимагомедовича.

-Здравствуйте, Гаджи Гаджимагомедович! Скажите, пожалуйста, какие категории населения обслуживает управление, и в чем выражается помощь этим гражданам?

— Добрый день. Управление социальной защиты населения в МО «Агульский район» в пределах своей компетенции и в соответствии с возложенными на него функциями проводит работу по реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения, обеспечивает реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан:

— ветеранов труда;

— тружеников тыла;

— инвалидов общего заболевания;

— ветеранов (инвалидов) боевых действий;

— многодетных семей с 3-мя и более несовершеннолетними детьми;

— малоимущих граждан;

— граждан, имеющих детей;

— семей погибших (умерших) участников ВОВ;

— инвалидов и участников ВОВ и лиц, приравненных к ним;

— специалистов села.

— Какие денежные выплаты осуществляет ваше управление?

— Управление социальной защиты населения в МО «Агульский район» осуществляет следующие выплаты:

— ежемесячное пособие на ребенка;

— ежемесячное пособие при рождении ребенка, родители которого не работают;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком, родители которого не работают;

— ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка;

— единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

— ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

— ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, медицинским работникам, работникам культуры, работникам социальной сферы, работникам ветеринарной службы, ветеранам труда, инвалидам, вдовам участников ВОВ;

— ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и репрессированным;

— единовременная денежная выплата детям из малоимущих многодетных семей, поступающих в первый класс;

— пособие на погребение неработающим и не получающим пенсию.

— С какими вопросами к вам чаще всего обращаются жители района?

— В основном в управление обращаются по вопросам, касающимся пособий на детей и жилищно-коммунальных услуг.

— Какие изменения произошли в законодательном регулировании социальной сферы, какие ожидаются?

— Изменения, о которых сказал Президент РФ В.В.Путин на ежегодном Послании к Федеральному собранию по поддержке семьи и детей, пока существуют нормативно-законодательные документы мы еще не получили. По мере получения через газету «Вести Агула» будем информировать население. Так, с 1 января 2020 года в соответствии с федеральным законом от 2 августа 2019 г № 305-ФЗ предусмотрено предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка до достижения им возраста 3 лет со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

— Как обстоят дела с выплатой коммунальных льгот?

— Все положенные социальные выплаты и жилищно-коммунальные услуги оплачиваем своевременно и без задержек.

— Сотрудничаете ли вы в получении опыта и в обмене информацией с УСЗН других муниципальных образований?

— Со всеми управлениями социальной защиты населения мы обмениваемся информацией и получаем соответствующие запросы.

— Расскажите о вашем коллективе? Какими качествами должен обладать работник УСЗН?

— Коллектив управления грамотный, сплоченный. Всего вместе с начальником у нас 9 сотрудников. Конечно, каждый работник – это представитель государства, который непосредственно контактирует с людьми. И очень важно иметь терпение и уважение к человеку.

— На какие меры соцподдержки ваше учреждение направляет наибольший объем денежных средств?

— Наибольший объем денежных средств расходуется на льготы по жилищно-коммунальным услугам и на рождение первого ребенка.

— Какими льготами могут воспользоваться многодетные семьи?

— Многодетные семьи могут воспользоваться следующими мерами господдержки: льготы на жилищно-коммунальные услуги, единовременные денежные выплаты при рождении пятого ребенка, единовременно двух-трех и более детей, единовременные денежные выплаты на детей, поступающих в первый класс.

Беседовала Луиза Гусукаева