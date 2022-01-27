Общество, Экономика

«Работа в России» обеспечит основное взаимодействие работников и работодателей с 1 января 2022 года

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Единая цифровая платформа «Работа в России» создана с целью оказания госуслуг в области содействия занятости по всей стране. С начала этого года основное взаимодействие работников и работодателей будет проходить именно на данной платформе. Кроме того, решение вопросов трудоустройства и обращение в ЦЗН возможно осуществить в электронном формате с помощью ЕЦП. В дальнейшем планируется использовать портал для обеспечения перепрофилирования граждан, повышения квалификации и т.д. Также «Работа в России» может помочь не только безработным гражданам, но и тем, кто хочет сменить род деятельности.

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