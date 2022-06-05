Об экологических проблемах, с которыми сталкивается республика, и принимаемых мерах для их решения на площадке РИА «Дагестан» рассказал министр природных ресурсов и экологии РД Ибрагим Ибрагимов на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню охраны окружающей среды (отмечается 5 июня).

Самой злободневной для региона по-прежнему остается проблема мусора.

«Проводится активная работа с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» по привлечению федеральных средств на строительство объектов переработки и размещения твердых коммунальных отходов в рамках концессионного соглашения», – сообщил Ибрагимов.

Он напомнил, что недавно на реках Андийское и Аварское Койсу прошел масштабный субботник, также проинформировал, что за прошлый год и первый квартал текущего года в Дагестане ликвидировано 86 несанкционированных свалок. Эта работа продолжается.

В целях ликвидации несанкционированных свалок, находящихся в границах городов, министерство участвует в реализации федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». В его рамках в 2023 году рекультивации подлежат свалки, расположенные в границах Буйнакска, Хасавюрта, Каспийска, Южно-Сухокумска.

Журналисты затронули также вопросы деятельности ведомства в области недропользования.

«На момент моего вступления в должность было выдано 200 лицензий на право добычи полезных ископаемых. Специалистами министерства по моему поручению проведена инвентаризация всех карьеров. По итогам проведенной работы выяснилось, что 45 карьеров по тем или иным причинам не функционируют. Также установлено, что с большими нарушениями работают 36 организаций по добыче песка. Из них 19 лицензий мы отозвали из-за допущенных нарушений и приостановили действие 17-ти, пока их владельцы не приведут в порядок свою работу по выполнению лицензионного соглашения», – поделился министр.

Одним из приоритетных направлений деятельности в области недропользования является восстановление земель, нарушенных при добыче полезных ископаемых, и возврат их в сельскохозяйственный оборот.

«В связи с тем, что республика приобретает статус активного туристического кластера, Министерством природных ресурсов и экологии Дагестана по поручению Сергея Меликова большое внимание уделяется рекультивации земель, нарушенных при осуществлении добычи строительного песка в прибрежной зоне Каспийского моря. Так, на сегодняшний день проведена рекультивация участка площадью 25 га в районе поселка Сулак, активно ведется работа в прибрежной зоне Каякентского (20 га) и Дербентского (10 га) районов. Вопросы рекультивации нарушенных земель находятся на постоянном контроле Минприроды РД», – сказал Ибрагим Ибрагимов.

Источник: Дагестанская Правда