QR-код защитит ваши персональные данные от посторонних

Пандемия коронавируса сделала необходимым консолидацию общества в борьбе с общеопасным вирусом. В числе других мер в 2021 году многие государства мира начали вводить QR-коды вакцинации, которые стали удобным способом идентифицировать граждан, которые прошли антиковидную вакцинацию. В нашей стране QR-коды вакцинации необходимо предъявлять при посещении кафе, ресторанов и массовых мероприятий. Кроме того, QR-коды вакцинации станут необходимыми для поездок на самолетах и поездах — теперь уже по всей стране.

Сами по себе QR-коды вакцинации не содержат никакой личной информации. Все, что в них закодировано, — это уникальная ссылка на портал Госуслуг, и получить доступ к информации о владельце кода возможно лишь при переходе по этой ссылке.

В сертификате содержится довольно много информации о вакцинированном человеке, причем в открытом виде, это и номер сертификата вакцинации, полные фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, место и дата получения первой и второй прививки, а также информация об использованной вакцине и QR-код вакцинации.

Предоставлять всю информацию для посещения общественных мест не всегда удобно и именно для этого и разработали QR-коды. Во-первых, чтобы не делиться своими личными данными с каждым проверяющим. А во-вторых, для упрощения работы самих проверяющих, чтобы они видели только ту информацию, которая должна их волновать. Именно поэтому условному охраннику достаточно предъявить только QR-код. Он его отсканирует, перейдет по ссылке на портал Госуслуг и увидит статус сертификации и информацию о действительности сертификата. Эти данные нужны для того, чтобы проверить, действительно ли код принадлежит вам. Поэтому вместе с QR-кодом часто просят показать паспорт.

Соответственно QR-коды вакцинации дают ограниченный доступ к вашей личной информации, не допуская тем самым попадания важных персональных данных в ненужные руки.

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