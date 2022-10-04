Общество

Пятая группа мобилизованных граждан из Казбековского района отправилась в республиканский сборный пункт

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Для отправки в республиканский сборный пункт из Казбековского района сегодня была сформирована пятая группа мобилизованных граждан.

Отметим, что отправка осуществляется мобилизационной комиссией, возглавляемой главой муниципалитета Гаджимурадом Мусаевым, после тщательного отбора среди прибывших в пункт предварительного сбора мобилизованных граждан.

Непосредственно перед отправкой, в ходе небольшого митинга слова напутствия в адрес мобилизованных озвучил замглавы администрации МР по общественной безопасности Басир Нуцалов и мать мобилизованного, ополченка событий 1999-х годов Зульфия Абакарова.

Они пожелали резервистам поскорее вернуться домой с победой живыми и невредимыми.

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