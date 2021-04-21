Общество

Путин озвучил новые детские выплаты

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Озвученные Путиным новые детские выплаты:

▪️ единовременная выплата семьям с детьми-школьниками и будущими первоклашками (10 000 рублей в середине августа);

▪️ выплата на поддержку детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях (в среднем по России 5 650 рублей, будет выплачиваться с 1 июля);

▪️ выплата беременным, которые оказались в сложной материальной ситуации (в среднем 6 350 рублей в месяц);

▪️ выплата больничных по уходу за ребенком до 7 лет в полном объеме вне зависимости от стажа работы.

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