Пусть подвиги героев не будут забыты

Уроженец Агульского района Алаев Фазил Абдулаевич награжден орденом Красной Звезды за заслуги в ходе боевых действий в Афганистане. Эта награда присуждалась бойцам, получившим ранения в ходе боевых действий, а также за особую отвагу и героизм.

Фазил Абдулаевич родился летом 1966 года в семье Алаевых. Отец Абдулла и мать Химисай родили и воспитали семерых детей. Отец часто ездил на заработки, и после окончания школы в селе Тпиг Фазил Абдулаевич уехал с отцом в Туркменистан на заработки. По возвращении в родное село с наступлением совершеннолетия его забрали в армию. Сразу речи об Афганистане не шло. Распределение в зону боевых действий предварительно не афишировалось, и многие новобранцы узнавали о новом месте службы уже только по факту.

Переброска призывников проходила через Махачкалу, Батайск и затем уже эшелоном в Термез. Здесь, в Узбекистане, они проходили учебную подготовку, а затем уже после учения на вертолетах забрали в Афганистан в город Кундуз, там был пункт распределения по воинским частям. Солдат отправляли по всей стране в воинские подразделения для несения боевой службы. Алаев Фазил остался служить в городе Кундузе. Солдат шестой роты сто сорок девятого полка, он сразу окунулся в неспокойную атмосферу горящего Афганистана.

Первое задание последовало сразу же после распределения. Его отряд десантировали в полной экипировке для выполнения спецзадания, которым стала оборона колонны.

«Нас высадили на вертолете на одно поле. После занятия нами оборонительной позиции шла очередь «брони». Так мы называли спецтехнику, которая оказывала в бою основную огневую мощь. БТРы, БМП — это спецмашины, которые оказывали нам поддержку в бою и прикрытие. Именно так состоялось наше боевое крещение. На его выполнение у нас ушло несколько дней, и зачастую такая работа требовала большого количества сил и времени. Самыми масштабными были выезды автоколонн в особом направлении. Приходилось охранять караван наших машин в процессе передислокации», — рассказывает Алаев.

Во время одной из подобных ситуаций он получил ранение в мае 1985 года. Случилось это на Афганско-Пакистанской границе, в провинции Кунар.

В том бою он потерял шестнадцать сослуживцев. После был госпиталь, а потом ставшая уже привычной военная жизнь вернулась на круги своя.

Фазил Абдулаевич вспоминает: «Когда попали в засаду, у нас оборвалась связь. Отсутствие сигнала стало причиной того, что не пришла подмога. Не было возможности вызвать авиацию или артиллерию. Погибло много солдат. Но никто и никогда не отказывался идти в бой. Молодое сознание не думает о смерти. Ты идешь без страха в бой, не имея уверенности, что вернешься назад».

Эти события и сегодня живы в памяти тех, кто прошел огонь Афганской войны.

Так много дней Фазил Абдулаевич нес военную службу в городах Джарак, Джелалабад, Файзабад, Кабул, Чарикарская долина, высокогорный Панджер.

Здесь на перевале Панджера были особо горячие столкновения, свидетельствами которого были сожженные спецмашины — молчаливые свидетели огня и скорби.

Несмотря на время и пройденные годы, воспоминания тех дней даются нелегко. Они становятся личной болью для каждого воина-интернационалиста, кто воевал в Афганистане.

Переход наших войск по мосту Дружбы через Амударью ознаменовал окончание войны. Но у многих наших солдат та девятилетняя война, даже спустя десятилетия после окончания, осталась в памяти и в сердцах. У одних она отняла самые лучшие годы юности и молодости, у других она отняла жизнь. Но оставшиеся в живых, вернувшиеся домой помнят о далеком Афгане.

Алаев Фазил Абдулаевич отмечает, что для солдата приказ был обязательным для исполнения. Они выполняли свой воинский долг, так им велела страна. Важно теперь, чтобы общество и государство помнило о своих сынах, служивших во имя ее блага и ради ее интересов. Важно, чтобы эти подвиги не были забыты.

Алена Магомедова