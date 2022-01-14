Проявить ответственность

Эпидемиологическая обстановка в стране сейчас сравнительно спокойная. Несмотря на это, люди понимают, что вакцинация на сегодняшний день является самым действенным методом от болезни.

Многие, даже те, кто до последнего сомневался, стали проявлять свою активную гражданскую позицию по иммунизации. Среди них и педагоги Тпигской СОШ, которые продолжают вакцинироваться от COVID-19. В их числе Суфидавудова Рафина Суфиевна.

— Здравствуйте, Рафина Суфиевна. Как вы решились на вакцинацию?

— Здравствуйте. Конечно, сомнений было много, а страхов еще больше. Но, наблюдая обстановку в мире, мною было принято решение сделать прививку. По долгу моей профессиональной деятельности я часто контактирую с большим количеством людей, в особенности с учащимися. А дети, как мы знаем, являются основными переносчиками этого вируса. Поэтому я и приняла такое решение.

— А как вы перенесли процедуру иммунизации?

— Несмотря на страхи и опасения, вакцину я перенесла достаточно легко. В первый день была небольшая слабость, а также реакция на месте укола, которая прошла на следующий день.

Рафина Суфиевна, исходя из собственного опыта, призывает отнестись к вопросу вакцинации со всей ответственностью.

Луиза Гусукаева