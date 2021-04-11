Процесс голосования за объекты благоустройства в Дагестане положительно оценён на федеральном уровне

Замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров пребывает в Дагестане с рабочей поездкой. Совместно с руководителем Министерства строительства и ЖКХ Дагестана Батыром Эмеевым им проведен ВКС по вопросам реализации нацпроектов в Дагестане. Обсужден весь спектр проводимой работы. Озвучены итоги работы по конкретным направлениям. Например, по благоустройству улиц городов Дербент, Дагестанские Огни, улучшения состояния водоочистных сооружений и так далее.

Одним из вопросов совещания стал и вопрос хода голосования по выбору населением общественных зон для дальнейшего благоустройства в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». По мнению Максима Егорова, республика продемонстрировала положительное развитие, благодаря выбору эффективных проектов вместо дорогостоящих.

Также министр сообщил о запуске общероссийской платформы для онлайн-голосования с целью определения рейтинга общественных территорий, требующих благоустройства — za.gorodsreda.ru.