Прошло заседание Собрания депутатов МО «Агульский район»

16 марта в актовом зале администрации МР «Агульский район» прошло 10-е заседание Собрания депутатов шестого созыва муниципального района «Агульский район» с повесткой дня:

Отчет об исполнении районного бюджета МО «Агульский район» за 2021 год. Докладчик: исполняющий обязанности начальника финансового отдела администрации МР «Агульский район» Магомедов Р.Н.

Об уточнении районного бюджета МО «Агульский район» за 2022 год. Докладчик: исполняющий обязанности начальника финансового отдела администрации МР «Агульский район» Магомедов Р.Н.

Заключение контрольно-счетной палаты муниципального образования «Агульский район» на проект Решения Собрания депутатов МР «Агульский район» «Об исполнении бюджета МО «Агульский район» за 2021 год. Докладчик: председатель контрольно-счетной палаты МР «Агульский район» Байрамов Д.И.

Отчет начальника ОМВД России по Агульскому району Собранию депутатов МР «Агульский район» о деятельности подчиненного органа внутренних дел по итогам оперативно-служебной деятельности за 2021 год.

О протесте прокурора района на Положении «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, о муниципальном контроле в сфере благоустройства, о муниципальном земельном контроле, о муниципальном жилищном контроле». Докладчик: главный специалист по правовой и кадровой работе Омарова Р.А.

О принятии проекта устава муниципального образования, проведении по нему публичных слушаний и установлении порядка учета предложений граждан по проекту устава. Докладчик: председатель Собрания депутатов района Алиев С.К.

Отчет Главы МР «Агульский район» по итогам деятельности муниципального образования за 2021 год и планы на 2022 год. Докладчик: глава МР «Агульский район» З.Г.Каидов.