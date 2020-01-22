Прошло заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе

21 января в Махачкале провели заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике.

Руководил заседанием Глава региона, председатель Комиссии Владимир Васильев, также присутствовали премьер-министр РД Артем Здунов, руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, первый зампредседателя НС РД Сайгидахмед Ахмедов, сотрудники полиции, представители ведомств.

Открывая заседание, Глава региона отметил, что несмотря на проделанный объем работы число правонарушений не уменьшилось. За позапрошлый год выявлено 715 преступлений, а за прошлый год — на 17 правонарушений больше (732).

Проводя работу по борьбе с коррупцией, у жителей республики повышается интерес и доверие к руководству РД.

Васильев подчеркнул, что в планах Комиссии проводить профилактическую работу, освобождая от занимаемых должностей руководителей, замешанных в коррупции. Было отмечено, что за прошлый год своего руководящего поста лишились свыше 50 человек. Необходимо эту работу продолжить, обращая внимание и на прокурорские акты.

Глава региона отметил, что по результатам антикоррупционного анализа в работе финансовой поддержки производителей продукции республики были упущения. Необходимо создать условия для бизнеса, тем самым увеличивая доходы республики.