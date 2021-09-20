17-19 сентября 2021 год на территории Республики Дагестан прошли выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва, а также 94 избирательных кампаний на муниципальном уровне.

На территории региона осуществляли свою работу 54 территориальные избирательные комиссии и 1 927 участковых избирательных комиссий.

Данные выборы имели беспрецедентно открытый характер в 382 участковых избирательных комиссий и всех 54 территориальных избирательных комиссий региона, были установлены видеокамеры с выводом сигнала в дни голосования на специальном портале в сеть «Интернет», что позволяло волонтерам воспроизводить видео из избирательных участков для оперативного реагирования в случае выявления нарушения.

Большинство сообщений поступающий в общественный штаб по наблюдению о нарушениях не находили подтверждения при рассмотрении их по факту, имели место быть и фейки, в течении всего периода голосования на разных источниках в социальных сетях появлялась недостоверная информация о тех или иных нарушениях на участковых избирательных комиссиях, по всем фактам применялись меры по проверки данных материалов, благодаря Центру общественного наблюдения, часть недостоверной информации можно было снять моментально, так как в режиме реального времени можно было подключиться к камере избирательного участка на которой отражались все основные действия происходящие на избирательном участке. Были и нарушения, которые находили свое подтверждения, по ним в оперативном порядке были предприняты соответствующие меры. Отмеченные нарушения никак не повлияли на результат голосования.

В целом, выборы продемонстрировали высокий уровень подготовленности и прозрачности избирательной системы региона. Избирательным комиссия на местах удалось организовать выборы на достаточно высоком уровне.

Вали Арсаналиев

эксперт регионального общественного Штаба

по наблюдению за выборами,

руководитель Центра избирательного права и процесса