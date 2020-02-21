Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Многие агульцы сложили головы во имя Великой Победы. В числе ушедших на фронт был мой дедушка Абдуллаев Шафи Абдуллаевич. Родился он в 1901 году в агульском селе Хвередж Курахского района. Позже с младшим братом Али был призван в ряды Красной Армии Курахским РВК в 1942 году.

В декабре месяце 1943 года пришло извещение, что дед пропал без вести. Через некоторое время получили похоронку о гибели и младшего брата Али.

В 1943 году призвали в ряды Красной Армии третьего брата Казимагомеда. Воевал он под командованием генерала Батова. После окончания войны вернулся на родину, женился, вырастил восьмерых детей. Умер в 1989 году.

У моего деда было трое детей: два сына и дочь, которая умерла в шестимесячном возрасте. В голодные годы войны, когда выживать было трудно, дети умирали голодной смертью и в полноценных семьях. Без чьей-либо помощи и поддержки моя бабушка воспитала и вырастила двоих сыновей, дала достойное образование и нянчила своих внуков до глубокой старости.

Салихат Малагусейнова