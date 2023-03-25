Общество

Прокуратурой республики поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП в Карабудахкентском районе

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По предварительным данным сегодня, 25 марта 2023 года, на территории Карабудахкентского района водитель грузового автомобиля «DAF» вследствие несоблюдения дистанции до движущегося впереди транспорта, допустил столкновение с шестью автомобилями, двигавшимися в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехали работники прокуратуры Карабудахкентского района. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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