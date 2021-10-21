Пройдите вакцинацию и получите сертификат законно!

Тысячи людей по всей стране привились от коронавируса. Эти граждане внесли свою лепту в формирование коллективного иммунитета от COVID-19. Однако, периодически в обществе возникают случаи подделки сертификата о прохождении процедуры прививания. Это происходит из-за нежелания граждан проходить прививку, но вместе с тем желанием получить сертификат, даже нарушив закон. За подобные деяния неизбежно наступает юридическая ответственность. За подделку сертификата наступает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Кроме того, если человек, который все-таки приобрел поддельный сертификат, окажется источником вируса, то для него будет предусмотрено наказание за нарушение санитарных и эпидемиологических правил, которое будет зависеть от степени тяжести нарушения. Согласно статье 236 Уголовного кодекса Российской Федерации в случае летального исхода для нарушителя будет предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

С логической точки зрения действия таких нарушителей не совсем понятны. Зачем покупать сертификат о вакцинации, если процедура прививания от коронавирусной инфекции проводится в нашей стране абсолютно бесплатно.

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