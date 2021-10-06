С 7 по 12 октября 2021 г. в городах Дербент и Махачкала пройдет второй всероссийский форум лидеров образования EduWave Каспий`21.

Цель форума: познакомить руководителей образовательных организаций и органов управления образования с лучшими управленческими и педагогическими практиками России, предоставить участникам площадку для обмена опытом с коллегами, усилить межшкольное и межрегиональное взаимодействие, вдохновить руководителей на изменения в своей организации и развитие качества образования в своем регионе, сформировать всероссийское профессиональное сообщество лидеров в сфере образования.

Форум пройдет при поддержке Министерства образования и науки Республики Дагестан.

В числе организаторов форума – администрация г. Дербента, компания «Атлас Коммуникации», Академия «Каспий» и Дагестанский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник.

8 октября форум откроют министр образования и науки Республики Дагестан Я.Г. Бучаев и глава администрации Дербента Р. С. Пирмагомедов.

Ключевые темы форума:

● внутришкольная система качества образования;

● проектная деятельность в старшей школе;

● работа с одаренными детьми;

● создание предпрофильного и профильного обучения в старшей школе;

● развитие управленческих навыков руководителя;

● управление качеством образования – кейсы реализации системных региональных и муниципальных проектов;

● оценка качества дошкольного образования;

● преемственность «детский сад – школа»;

● внебюджетное финансирование школы – все о грантах и конкурсах;

● сетевое взаимодействие образовательных организаций с организациями культуры, спорта и дополнительного образования.

В рамках форума 9 октября пройдет специальная сессия «Драйвер» для руководителей муниципальных и региональных органов управления образования, ЦОК, ИРО и других организаций. На встрече участники обсудят актуальные вопросы организации межмуниципального и межрегионального взаимодействия, поделятся кейсами успешной реализации системообразующих проектов в сфере образования и обсудят пути решения сложных управленческих задач в сферах формирования региональной и муниципальной модели сетевого взаимодействия, развития кадрового резерва, организации методического сопровождения, синергии систем оценки качества регионального, муниципального и внутришкольного уровней, создания профильных классов.

В программе примут участие делегации руководителей из разных районов Дагестана и соседних республик, Москвы, Перми, Екатеринбурга, Якутии, Уфы, Красноярска и других городов и регионов России.

Контактное лицо в Минобрнауки РД: Алиева Хадижат Бахмудкадиевна — начальник отдела дошкольного образования, тел. +7 928 500-80-67.