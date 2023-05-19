Проходившая в Каспийске XXIII Российская выставка племенных овец и коз завершила свою работу

19 мая в городе Каспийск завершила свою работу XXIII Российская выставка овец и коз. В торжественной церемонии принял участие Абдулмуслим Абдулмуслимов. В своей речи Председатель Правительства Дагестана поблагодарил всех, кто стал частью этого большого сельскохозяйственного праздника.

После завершения официальной части, состоялась церемония вручения государственных наград Минсельхоза России и Республики Дагстан, после завершения которой состоялось оглашение победителей выставки. Гран-при получили шесть хозяйств. За первое место в качестве приза полагался автомобиль, который получил СПК ПЗ «Первомайский» — Республика Калмыкия, также в числе победителей производители из Ставрополья, Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей.

Отдельный приз — автомобиль, был присуждён СПК «Знатные люди» из Хунзахского района. Общее число посетителей выставки составило более шестнадцати тысяч человек.