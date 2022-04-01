Проходит шахматно-шашечный турнир среди школьников

В эти минуты в МКОУ «Дулдугская СОШ» Агульского района проходит шахматно-шашечный турнир среди учащихся общеобразовательных учреждений МО «Агульский район».

Турнир проходит в рамках развития этих массовых интеллектуальных видов спорта и направлено на вовлечение учащихся общеобразовательных учреждений в спортивную жизнь района, популяризацию шахмат и шашек среди учащихся.

Инициатором и организатором проведения мероприятия выступил отдел социальной политики и муниципальных услуг администрации МО «Агульский район».

В турнире принимают участие школьники всех общеобразовательных учреждений МО «Агульский район». Количество учащихся, выступающих за одну школу, не ограничено.

В конце спортивного мероприятия состоится подведение итогов, награждение победителей и призеров, о чем мы сообщим по завершении.

Абдурахман Манафов