С 28 февраля по 5 марта 2022 года в Региональной Общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева проходит неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения. Прием граждан будет проводиться в Региональной общественной приемной с 10.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, д. 1. В соответствии с п.2.в Указа Главы Республики Дагестан №196 от 17.11.2021г. граждане старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания, будут приниматься в дистанционном режиме. Обращаться по следующим телефонам: 67-32-87; 67-83-72; 78-06-94; 67-30-51 или на адрес электронной почты: priem.pp05@mail.ru.

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