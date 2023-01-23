Программу приведения бесхозяйных сетей в нормативное состояние разработают в Дагестане

Об этом премьер-министру Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову доложил Первый вице-премьер Манвел Мажонц.

В ходе заседания Оперштаба Манвел Мажонц озвучил, что в регионе была начата масштабная работа по передаче бесхозяйных сетей непосредственно на баланс Россетей.

«И это означает, что на сегодняшний день ответственность Россетей за нормативное состояние по факту наступила. Необходимо включить в тариф мероприятия по содержанию сетей и разработать программу приведения их в нормативное состояние.

До сих пор денег на содержание этих сетей не выделялось в тарифе, но и этих денег в тарифе будет недостаточно для приведения сетей в нормативное состояние — это только на эксплуатацию.

По поводу разработки программы приведения в нормативное состояние сетей, я хотел бы напомнить, что это огромный объем сетей, если говорить об уровне напряжения 6,10 кВТ, то порядка 53% оборудования, которое на этом уровне находятся, они были у нас в бесхозяйном статусе»,- озвучил Манвел Мажонц.

Он также подчеркнул, что постановка на баланс всех этих сетей в компании Россети произойдет в течение 1-2 квартала этого года.

Источник: https://t.me/pravitelstvord/7374