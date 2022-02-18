Программист из Кайтагского района разработал приложение для изучения родного языка

Магомед Кайтагский является выходцем из села Турага Кайтагского района. Он учится в Университете Иннополис Республики Татарстан. Детское приложение для изучения родного языка он разработал вместе с однокурсником Алиханом Хорановым.

«У меня было желание создавать сайты, и я решил, что надо что-то сделать по языку. Этот проект был экспериментальный, в дальнейшем мы его усовершенствовали. Я хотел сохранить свой язык и придумал еще два приложения, в которых есть и кайтагский язык. Самая первая версия — это простой алфавит нашего родного кайтагского языка, в котором можно было прослушать каждую букву», — рассказал программист.

По его словам, первый расширяемый параллельный языковой справочник Avzag начинался с таблицы всех букв кайтагского языка и аудиофайлов – один клик на букву и можно было услышать, как он звучит.