Программа «Детский кэшбэк» позволяет возместить часть затрат на путевку в детский лагерь

Президент России Владимир Путин инициировал программу, которая позволяет компенсировать часть стоимости путевки в детские лагеря. С 25 мая 2021 года программа «Детский кешбэк» позволяет вернуть до половины стоимости путевки в детские лагеря летнего отдыха круглосуточного пребывания. Список лагерей, которые участвуют в программе, опубликован на сайте мирпутешествий.рф. Это как государственные, так и частные организации, но только стационарного типа. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, программа позволяет возместить расходы по приобретению путевок и стартует с 15 июня и до конца октября. Для дополнительной информации открыта горячая линия по номеру: +7800 200 34 11.

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