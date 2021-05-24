Проголосовать за общественные территории возможно и с помощью волонтёров

У жителей страны ещё есть возможность принять участие в общественном голосовании по определению территорий, которые будут благоустроены. Для граждан предусмотрены различные способы голосования, в том числе и через волонтеров. Сделать это возможно только с помощью номера телефона. Для этого необходимо указать фамилию, имя, отчество голосующего, номер телефона. Желательным моментом является указание адреса электронной почты, что позволит получить уведомление о ходе голосования и по реализации проектов. Однако, независимо от формата голосования, каждый гражданин может отдать только один голос за общественную территорию. Все голоса равнозначны, не зависимо от способа голосования. Уведомление о принятии вашего голоса придет на указанный адрес электронной почты. Также для повышения информирования граждан с середины апреля начала свою работу федеральная горячая линия по работе платформы по номеру 8 (800) 600-20-13.

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