Профилактические меры должны соблюдаться

Инициатива Главы Дагестана Сергея Меликова и последовавшее вслед за ним решение Управления Роспотребнадзора по Дагестану о снятии большинства ограничений в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе по распространению COVID-19 до 31 марта — мера своевременная и нужная. В это сложное для страны время, когда Россия обложена санкциями коллективного Запада и США, восстановление работы банкетных залов, детских клубов, общественных заведений, развлекательных и торговых центров, учреждений, оказывающих разного рода услуги населению, – это весомая поддержка бизнес-сообщества, позволит людям заработать и содержать семьи.

Тем более, что эпидемиологическая обстановка в республике стабильная и темп прироста заболеваемости коронавирусом в Дагестане снизился до 0,4%.

Однако расслабляться во всю не следует. Неукоснительно должны соблюдаться профилактические и противоэпидемические мероприятия в организациях социальной сферы. Нужно соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей и проводить санитарную обработку помещений. Все это по-прежнему остается в силе.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула»