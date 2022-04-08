Профессор МГУ проводит в Дагестане курсы для госслужащих

По поручению Главы Дагестана Сергея Меликова в Дагестанском кадровом центре стартовали курсы повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики.

Среди изучаемых тем: основные направления и механизмы реализации государственной национальной политики, особенности социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в РФ, и др.

Для проведения лекционных и практических занятий в рамках данного курса ДКЦ пригласил профессора МГУ им. Ломоносова, члена Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Викторию Леденеву.

Материалы выступления спикера опубликованы на официальном сайте ДКЦ и на страницах центра в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм.