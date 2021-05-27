Окончание школы ставит подростка перед необходимостью выбора: поступить в учебное заведение для продолжения образования, начать трудовую деятельность, либо приобрести профессиональные навыки непосредственно в процессе работы. Для решения этих непростых задач Центр занятости населения с 27 по 30 апреля ​ 2021​ г. проводит профессиональное мероприятие «Профессиональный компас-2021».

Ведущим специалистом Алиевой Н.Р. совместно с классными руководителями, учителем ОБЖ, ​ психологом и предпринимателями района ​ проведены классные часы на тему: «Чем пахнут ремесла», «История возникновения праздника Весны и Труда».

Мероприятие открыла обращением к учащимся ведущий инспектор по профессиональному обучению и профессиональной ориентации Алиева Н.Р., которая​ информировала выпускников о состоянии на рынке труда, об услугах оказываемых Центром занятости населения.

Учитель психологии Пирдамова М.М. отметила, что эта встреча с выпускниками школы является свидетельством всевозрастающего внимания администрации района к нуждам и запросам молодежи района, выражением серьезной озабоченности ее будущим и настоящим. Также учитель ОБЖ​ Рамазанов М.О. отметил, что на этом мероприятии собрались и те, кто ​ находится в том возрасте, когда перед ними стоит важный и трудный выбор будущей профессии, которая определяет всю их дальнейшую жизнь, и наша задача – помочь им определиться с этим выбором.

С учащимися выпускных классов были проведены тесты по профориентации, целью которых​ является выявление профессиональных предпочтений. Профориентационными мероприятиями были охвачены 84 выпускника.

В результате данных мероприятий учащиеся выпускных классов ознакомились с миром профессий, которые пользуются спросом на рынке труда,​ получили сведения об учебных заведениях, информацию о возможности центра занятости населения направления на профессиональное обучение.

Мы надеемся, что после наших встреч выпускники школ смогут сделать правильный выбор их жизненной стратегии! Удачи Вам дорогие выпускники при сдаче ЕГЭ и ОГЭ!

Ведущий инспектор ГКУ РД ЦЗН в МО «Агульский район» Алиева Н.Р.