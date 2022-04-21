Экономика

Проекты очистных сооружений Буйнакска и Дагестанских Огней скорректированы с учётом потребностей

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Министр строительства и ЖКХ Дагестана Артур Сулейманов сообщил о пересмотре заявленных мощностей очистных сооружений в городах Буйнакск и Дагестанские Огни. Изначально проектом были заявлены мощности, которые двукратно превышают реальные потребности, в связи с чем в 2021 году Минстрой России поставил задачу скорректировать и согласовать технические задания. В процессе корректировки по Буйнакску мощность очистных сооружений определена в 20 тысяч кубов в сутки, а в ДагОгнях — 12 тысяч кубов в сутки.

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