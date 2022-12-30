Проект «Родной язык — история народа» удостоен гранта Главы РД

В числе победителей конкурса грантов Главы РД и проект Мадины Гаджимаевой «Родной язык — история народа». Проект представляет собой фотокарточки к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова.

«Родной язык не только средство для общения, это еще и историческая память каждого народа. В каждом языке находит свое отражение духовная культура, многовековая история каждой нации», — отметила Гаджимаева.

«Фотокарточки будут распространены по республиканским школам и библиотекам», — рассказала руководитель проекта.