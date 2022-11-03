Проект по внедрению интеллектуальной транспортной системы в Махачкале победил в ежегодной премии AUTONET AWARDS 2022

Проект по внедрению ИТС стал лучшим и занял первое место в номинации «Внедрение передовых технологий интеллектуальной транспортной инфраструктуры».

Напомним, в Махачкале с 2021 года ГК «Урбантех» реализуется проект по внедрению ИТС. Два из трех этапов уже сданы: суммарно за 11 месяцев работы были установлены 67 дорожных видеокамер, 94 транспортных детектора, заменены 36 дорожных контроллеров и 234 транспортных и пешеходных светофора, внедрено 11 программных модулей и подсистем ИТС.

Стоит отметить, что с помощью внедрения инфраструктурного проекта, Правительство Дагестана нацелено снизить количество ДТП, повысить уровень безопасности дорожного движения для автомобилистов и пешеходов, а также качество сервиса для пассажиров общественного транспорта.